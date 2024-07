https://fr.sputniknews.africa/20240714/trump-attaque-des-activistes-africains-critiquent-la-maniere-us-de-mener-la-course-electorale-1067503990.html

Trump attaqué: des activistes africains critiquent la manière US de mener la course électorale

Trump attaqué: des activistes africains critiquent la manière US de mener la course électorale

Sputnik Afrique

Après la tentative d'assassinat contre l'ex-Président américain Donald Trump, perpétrée le 13 juillet 2024, plusieurs activistes et analystes africains ont... 14.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-14T15:43+0200

2024-07-14T15:43+0200

2024-07-14T15:43+0200

donald trump

états-unis

tentative d'assassinat

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/0e/1067503790_0:275:3072:2003_1920x0_80_0_0_7f1d87626386a88a39c1c36fd43646f5.jpg

Nathalie Yamb, militante panafricaniste: "Après l’instrumentalisation de la justice, tout est fait pour tenter d’empêcher son retour à la Maison-Blanche. La 'démocratie' des donneurs de leçon occidentaux en action".Egountchi Behanzin, président de la Ligue de défense noire africaine: "С’est ça, la démocratie américaine, qu’ils installent de force avec des bombes aux peuples qu’ils envahissent dans le monde, des barbares comme ça".Fenelon Massala, journaliste à Financial Afrik: "La plus grande démocratie du monde…" De son côté, Amir Nourdine Elbachir, analyste politique, géopolitique et géostrategique, estime que "Donald Trump est devenu le prochain Président des États-Unis" après cet évènement. Ces réactions ont été recueillies sur X (anciennement Twitter).

états-unis

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

donald trump, états-unis, tentative d'assassinat, afrique