Les services secrets ont été étonnamment –sinon suspicieusement– lents à protéger Trump

"Au cours de cette tentative d’assassinat, le tireur a unifié, inspiré et encouragé les conservateurs républicains et le bloc électoral modéré (patriote) d’Amérique à se ranger du côté de Trump; et a diabolisé et vilipendé tous ces politiciens, médias et autres groupes qui ne l’aiment pas ou le calomnient", a expliqué l’expert.