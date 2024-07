https://fr.sputniknews.africa/20240714/ce-que-la-presse-americaine-ecrit-sur-lassassinat-manque-de-donald-trump-1067501979.html

Ce que la presse américaine écrit sur l’assassinat manqué de Donald Trump

Ce que la presse américaine écrit sur l’assassinat manqué de Donald Trump

The Wall Street Journal: L'animosité politique et les discours haineux atteignent un niveau élevé qui, trop souvent dans le passé américain, a conduit à la...

The Washington Post: Cet incident a constitué un tournant choquant dans une période électorale tendue où les craintes de violence sont déjà élevées.Politico: La fusillade lors d'un meeting électoral de Trump s'est produite moins de deux mois après la tentative d'assassinat contre le Premier ministre slovaque Robert Fico, ce qui a mené l'homme politique à se battre pour sa vie à l'hôpital.Axios: L'incident a été rapidement suivi par une condamnation de la part des partis républicain et démocrate aux États-Unis: des membres du Congrès, des responsables de l'administration présidentielle et d'anciens chefs d'État ont rapidement condamné la tentative d'assassinat.

