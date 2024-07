https://fr.sputniknews.africa/20240713/un-autre-groupe-de-mercenaires-francais-est-apparu-a-kharkov--1067494894.html

Un autre groupe de mercenaires français est apparu à Kharkov

Sputnik Afrique

Une dizaine de mercenaires ont été repérés à une station de restauration rapide dans l’ouest de la ville, indique à Sputnik un chef d'un réseau de résistance. 13.07.2024, Sputnik Afrique

Nouveau groupe de mercenaires français découvert à Kharkov, indique à Sputnik le chef du réseau de résistance de la ville de Nikolaïev, Sergueï Lebedev. Une dizaine de mercenaires ont ainsi été repérés à une station de restauration rapide dans l’ouest de la ville. Il relaie les informations d’un habitant de Kharkov, selon lesquelles ces militaires sont "propres et frais" ce qui pourrait indiquer qu’ils sont arrivés récemment. Le groupe comprend une femme et un Noir, indique ce témoin.En mars, la Défense russe avait déclaré que depuis février 2022, plus de 13.000 mercenaires de différents pays -États-Unis, Royaume-Uni, Pologne, Géorgie, France- avaient gagné l'Ukraine. Parmi eux se trouvaient 356 Français. 6.000 de ces mercenaires, dont 147 Français, ont déjà été éliminés.

