Plusieurs des meilleurs spécialistes du Ghana ont été formés en Russie, dit un ex-Président ghanéen

Beaucoup de médecins et ingénieurs ghanéens ont été formés en Russie, a déclaré à Sputnik John Dramani Mahama, ancien chef d'État ghanéen. 13.07.2024, Sputnik Afrique

"La Russie offre une très bonne éducation. Beaucoup de nos médecins et ingénieurs ont été formés en Russie. Ils sont retournés au Ghana, devenus directeurs de département et travaillent dans différents secteurs de l'économie du pays", a détaillé John Dramani Mahama.La Russie offre de nombreuses bourses aux étudiants africains, développe-t-il. "La plupart d'entre ont fait leurs études à l'Université russe de l'amitié entre les peuples, à l'époque soviétique, beaucoup étudiaient à Kharkov, à Minsk et dans d'autres villes", selon lui.

