Plus de 2.000 hommes, des obusiers et blindés US…: nouvelles pertes de Kiev dans le Donbass

Le groupement Sud a occupé des positions plus avantageuses et repoussé deux attaques. L'ennemi a perdu 680 militaires. Au cours du combat de contre-batterie ont été touchés: un canon automoteur Krab de fabrication polonaise, un obusier M198 et deux M119 fabriqués aux États-Unis ainsi qu'un obusier FH-70 et un L-119, tous deux fabriqués au Royaume-Uni. Quatre dépôts de munitions ont été frappés.