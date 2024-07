https://fr.sputniknews.africa/20240713/le-tchad-travaille-a-supprimer-les-visas-pour-les-russes-1067492586.html

Le Tchad travaille à supprimer les visas pour les Russes

D’après l'ambassadeur de ce pays à Moscou, cela pourrait avoir lieu avant la fin de l’année. 13.07.2024, Sputnik Afrique

"La mesure entrera en vigueur d'abord pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service, et ensuite seulement pour les titulaires de passeports ordinaires", détaille Mahamoud Adam Bechir. D’après le ministère russe du Développement économique, la Russie se prépare à supprimer le régime de visas avec un certain nombre de pays du Moyen-Orient, d'Asie du Sud-Est, d'Afrique et d'Amérique latine.

