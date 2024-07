https://fr.sputniknews.africa/20240713/la-russie-garde-un-oeil-sur-les-informations-concernant-une-maladie-non-identifiee-au-nigeria-1067493983.html

La Russie "garde un oeil sur les informations concernant une maladie non identifiée au Nigeria"

Selon les médias, cette maladie a déjà entraîné la mort de 12 personnes et plus de 50 ont été hospitalisées. 13.07.2024, Sputnik Afrique

Rospotrebnadzor, agence russe de contrôle des questions sanitaires, "garde un oeil sur les informations concernant une maladie non identifiée au Nigeria", selon son communiqué.D'après les médias, cette maladie a déjà entraîné la mort de 12 personnes et plus de 50 ont été hospitalisées."Une épidémie d'une maladie inconnue a été signalée à Kulani, dans l'État de Gombe, touchant plus de 50 habitants", indique le régulateur.L'affection se caractérise par ces symptômes: maux de tête, fièvre, douleurs abdominales, jaunisse. Les causes en sont actuellement inconnues.

