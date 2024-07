La Russie "a un potentiel suffisant" contre les missiles américains en Europe

"Il y a toujours eu une situation paradoxale. Les États-Unis ont déployé des missiles -de différents types et portées-, mais qui étaient traditionnellement dirigés contre notre pays. Et notre pays a donc identifié ces site européens comme cibles […]. L'Amérique gagne toujours de l'argent, alors que l'Europe reste dans le collimateur de nos missiles et que notre pays est dans le collimateur de missiles US déployés en Europe. On l'a déjà vu", a-t-il expliqué.