Des drones FPV russes détruisent des blindés et des unités ukrainiennes - vidéo

La Défense russe a mis en ligne une vidéo de destruction de blindés et d'un point d'appui de l'armée ukrainienne par le groupement Centre sur l'axe... 13.07.2024, Sputnik Afrique

donbass. opération russe

russie

ukraine

conflit ukrainien

drone

Une équipe de pilotes de drones FPV du groupement russe Centre a anéanti un point d'appui et des blindés ukrainiens sur l'axe d'Avdeïevka, a annoncé ce samedi 13 juillet le ministère russe de la Défense, vidéo à l'appui.Les militaires russes ont discrètement avancé dans un bois jusqu'aux positions ukrainiennes et ont préparé un drone, précise le ministère.Le pilote de l'appareil a mené une recherche opérationnelle de la cible. Après avoir survolé l'ennemi et découvert l'objet à frapper, il l'a attaqué.Les forces russes mènent en permanence de telles opérations visant à détruire des blindés, des véhicules, des points d'appui ou des effectifs ennemis, rappelle la Défense.Après le premier drone, l'opérateur en manœuvre un deuxième et ainsi de suite, jusqu'à épuisement des munitions. Le personnel se retire ensuite secrètement vers la zone de ravitaillement pour se réapprovisionner en munitions et en nouveaux drones FPV.

