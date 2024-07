https://fr.sputniknews.africa/20240713/ce-pays-africain-voit-son-transport-ferroviaire-bondir-de-plus-de-50-1067495430.html

Ce pays africain voit son transport ferroviaire bondir de plus de 50%

Ce pays africain voit son transport ferroviaire bondir de plus de 50%

Les flux de passagers et de marchandises transportés par le rail ont explosé au Nigéria au premier trimestre 2024, entraînant une hausse des recettes

Plus de 675.000 personnes ont voyagé en train au Nigéria durant le premier trimestre 2024, soit une hausse de 52,88% par rapport à la même période de 2023 (441.725), détaille un rapport du National Bureau of Statistics.Les recettes passagers ont également bondi de 84,91% sur un an.Côté fret, pour le premier trimestre 2024:Les autres recettes ferroviaires s'élèvent à 25,40 millions de nairas, en baisse de 25,65% sur un an.

