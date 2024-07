https://fr.sputniknews.africa/20240713/afrique-du-sud-plus-de-100000-personnes-affectees-par-les-fortes-pluies-dans-la-ville-du-cap-1067483697.html

Afrique du Sud: plus de 100.000 personnes affectées par les fortes pluies dans la ville du Cap

Afrique du Sud: plus de 100.000 personnes affectées par les fortes pluies dans la ville du Cap

Le gouvernement de la province du Cap-Occidental en Afrique du Sud a affirmé le 12 juillet que 100.000 personnes au total avaient jusqu'à présent été affectées... 13.07.2024

"Les autorités restent en alerte élevée car le climat froid et humide persiste. Deux nouveaux fronts froids devraient toucher terre entre samedi et dimanche", a indiqué Anton Bredell, ministre du Gouvernement local, des Affaires environnementales et de la Planification du développement du Cap-Occidental, lors de la réunion du Centre d'opérations conjointes vendredi."Nous devons faire face à une situation humanitaire de très grande ampleur, et toutes les autorités travaillent ensemble pour y répondre. Notre priorité restera d'assurer la sécurité des gens jusqu'à ce que ce climat sévère soit passé", a indiqué M. Bredell."Nous avons approché le centre national de gestion des catastrophes pour une classification de la province en situation de catastrophe, et nous attendons une annonce prochainement", a-t-il poursuivi.Le Premier ministre du Cap-Occidental, Alan Winde, a déclaré que la province avait désespérément besoin de ressources supplémentaires pour soutenir ses opérations de gestion des catastrophes.Le département de l'Éducation du Cap-Occidental a annoncé jeudi que plus de 200 écoles dans la province avaient signalé des dégâts ou perturbations sous une forme ou sous une autre. Le service météorologique sud-africain a mis en garde vendredi qu'il prévoyait 60 à 100 mm de précipitations dans les régions montagneuses de la province entre samedi et dimanche.

