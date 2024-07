https://fr.sputniknews.africa/20240712/partout-ou-il-y-a-lotan-il-y-a-des-problemes-1067475535.html

"Partout où il y a l'Otan, il y a des problèmes"

Lors du dernier sommet annuel de l'Otan, à Washington, il a été question de renforcer la présence de l'Alliance en Afrique.

«Partout où il y a l’Otan, il y a des problèmes» Sputnik Afrique Lors du dernier sommet annuel de l’Otan, à Washington, il a été question de renforcer la présence de l’Alliance en Afrique. Pour Sputnik Afrique, Isssoufou Boubacar Kado Magagi, consultant indépendant nigérien en finances et analyste socio-économico-politique, a commenté ce projet.

"Chaque fois que leurs intérêts -à ces pays de l'Europe et de l'Amérique du Nord- sont en jeu, ils cherchent toujours des prétextes pour attaquer des pays ou même détruire des régimes et placer les chefs d'État qui leur sont favorables. C'est comme ça que l'Otan fonctionne. Je ne pense pas que leur présence soit utile dans ces régions, particulièrement chez nous en Afrique. Partout où il y a l'Otan, il y a des problèmes", a déclaré M.Kado Magagi.Retrouvez également dans cette émission:-Modeste Dossou, analyste béninois, sur l’intention de l’Otan de renforcer sa présence sur le continent africain.-Evgeny Pichouguine, fondateur de l’organisation caritative L'Équipe des possibilités, sur le projet de ses équipes de contribuer à l’accès à l’eau dans des villages ougandais-Bertrand Scholler, analyste français, sur la déclassification d’un rapport des services des renseignements extérieurs russes concernant l’envoi de soldats français en Ukraine.-Tchiroma Aissami, membre du Réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, sur la situation au Niger après le départ des soldats américains et sur les succès de la coopération militaire avec la Russie.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

