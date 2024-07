Moscou montre à l'Onu un drone ukrainien qui a attaqué la centrale nucléaire de Zaporojié

"Voici les débris d'un drone ukrainien qui a attaqué la centrale nucléaire de Zaporojié le 7 avril. Je ne vais pas entrer dans les détails des nombreuses et fréquentes attaques - notre pays informe régulièrement le Conseil de sécurité de l'Onu, le secrétariat de l'AIEA et l'ensemble de la communauté internationale de la situation qui prévaut à la centrale de Zaporojié et dans les régions voisines", a indiqué M.Polianski.