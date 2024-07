https://fr.sputniknews.africa/20240712/lotan-en-afrique-ce-nest-pas-une-bonne-affaire-mais-cela-ne-donnera-rien-selon-un-analyste-1067479132.html

L'Otan en Afrique: ce "n'est pas une bonne affaire", mais "cela ne donnera rien", selon un analyste

12.07.2024

À chaque fois que les intérêts occidentaux sont en jeu, l'Europe et l'Amérique du Nord cherchent des prétextes pour attaquer des pays, détruire des régimes et placer les chefs d'État qui leur sont favorables, a rappelé à Sputnik Afrique Issoufou Boubacar Kado Magagi. Il a ainsi commenté la déclaration finale du sommet de l'Otan à Washington qui promet l'élargissement de la présence de l'Alliance en Afrique.L'Occident "cherche à revenir avec force", mais il est en train de perdre l'AfriqueSelon lui, "l'Occident est en train de perdre en Afrique parce qu'il n'a pas tenu compte de la réalité du continent".Les récents échecs occidentaux en Afrique s'expliquent par leur méconnaissance du continent et des nouvelles générations panafricanistes qui veulent prendre leur destin en main, souligne l'analyste.Le sommet de l'Otan à Washington a accouché d'une déclaration des chefs d’État disant vouloir "favoriser la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique". Un plan d'action avec une "approche plus ambitieuse" pour le voisinage méridional a été adopté.

