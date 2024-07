https://fr.sputniknews.africa/20240712/lonu-appelle-a-retirer-les-troupes-russes-de-la-centrale-nucleaire-de-zaporojie-moscou-reagit-1067472368.html

L'Onu appelle à retirer les troupes russes de la centrale nucléaire de Zaporojié, Moscou réagit

L'Onu appelle à retirer les troupes russes de la centrale nucléaire de Zaporojié, Moscou réagit

12.07.2024

L'Assemblée générale de l'Onu a adopté le 11 juillet un projet de résolution ukrainien exigeant que la Russie "retire d'urgence" le personnel militaire et non autorisé du site de la centrale nucléaire de Zaporojié.Le texte a été parrainé par des pays comme la France, l’Allemagne et les États-Unis. Alors que 99 pays ont voté pour, neuf ont été contre, y compris trois pays africains: le Burundi, le Mali et l'Érythrée. Soixante-six pays - l'Algérie, l'Arabie saoudite, la Chine, les Émirats arabes unis, le Mexique, le Vietnam, pour le citer que quelques-uns- se sont abstenus.Il s’agit d’un texte politisé, encourageant les partisans de la guerre européens, américains et ukrainiens, a pour sa part déclaré aux médias Dmitri Polianski, représentant permanent adjoint de la Russie auprès de l'Onu.Ces derniers mois, les troupes ukrainiennes attaquent régulièrement les sites de la centrale nucléaire de Zaporojié et de la ville voisine d'Energodar. Le 3 juillet, des drones de Kiev ont frappé la sous-station électrique Radouga, blessant neuf employés de la centrale. La sous-station Radouga d'Energodar, déjà endommagée le 21 juin, reste la seule à alimenter la ville en électricité, l'autre sous-station, Loutch, étant détruite le 19 juin lors d'une attaque ukrainienne.

