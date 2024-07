https://fr.sputniknews.africa/20240712/les-relations-russo-egyptiennes-ont-atteint-un-nouveau-niveau-technologique--1067477300.html

Les relations russo-égyptiennes "ont atteint un nouveau niveau technologique"

L’Égypte est un "partenaire très fiable et éprouvé" de la Russie, a déclaré Valentina Matvienko, présidente de la chambre haute du parlement russe. 12.07.2024, Sputnik Afrique

Valentina Matvienko, présidente du Conseil de la Fédération, chambre haute du parlement russe, s’est entretenue avec Hanafy Ali El Gebaly, président de la chambre basse du parlement égyptien."Pour nous, l’Égypte est un partenaire très fiable et éprouvé. Les relations entre les dirigeants de nos pays sont très confiantes et amicales. Cela crée une atmosphère particulière dans les relations entre nos États", a déclaré la femme politique russe. Fin 2023, le chiffre d'affaires des échanges entre les deux pays avait atteint les 7 milliards de dollars, selon Valentina Matvienko. La Russie met en œuvre nombre de projets en Egypte, notamment la construction de la première centrale nucléaire égyptienne, El-Dabaa."Nous espérons que cette tendance se poursuivra, car le potentiel de nos pays en matière de développement économique et d'investissement est énorme", a-t-elle indiqué.

