Le Tchad et le Niger discutent du transit du brut nigérien via le pipeline Tchad-Cameroun

Le Tchad et le Niger discutent du transit du brut nigérien via le pipeline Tchad-Cameroun

12.07.2024

2024-07-12T15:20+0200

2024-07-12T15:20+0200

2024-07-12T15:20+0200

Une délégation tchadienne est en visite de travail dans la capitale nigérienne depuis le 10 juillet, relate le Journal du Tchad.Au cœur des discussions, la construction d’une conduite reliant le site d'Agadem (est du Niger) au pipeline existant Tchad-Cameroun. Cela devrait permettre une nouvelle voie de transport du pétrole nigérien, vu l’impasse politique des relations entre le Niger et le Bénin. La délégation tchadienne est présidée par Ndolenodji Alixe Naïmbaye, ministre du Pétrole, des mines et de la géologie. Côté nigérien, est aux commandes le ministre en charge du Pétrole, Mahaman Moustapha Barké Bako.Un comité de pilotage a été mis en place pour conduire ce projet, d’après Tchad info. De plus, les discussions portent sur la reconduction du contrat de fourniture de gasoil nigérien au Tchad.Le pipeline Tchad-Cameroun est opérationnel depuis 2003. Déjà en 2013, le Niger avait signé un accord avec le Cameroun sur le transit de ses hydrocarbures via ce pipeline.

