La Russie et la Mauritanie abordent la sécurité et la stabilité au Sahel

La Russie s’accorde avec la Mauritanie pour coopérer afin d’assurer la sécurité et la stabilité au Sahel et en Afrique en général, selon un communiqué de la... 12.07.2024, Sputnik Afrique

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et son homologue mauritanien, Mohamed Salem Ould Merzoug, ont confirmé l'intention de leurs pays de collaborer dans ce domaine.Les deux hauts diplomates ont échangé aujourd'hui des télégrammes à l’occasion du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre Moscou et Nouakchott.Ils ont souligné leur intérêt mutuel pour le développement progressif de la coopération entre la Russie et la Mauritanie.

