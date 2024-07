https://fr.sputniknews.africa/20240711/une-tempete-provoque-le-chaos-au-cap-les-services-municipaux-submerges-dappels-1067454579.html

Une tempête provoque le chaos au Cap, les services municipaux submergés d'appels

Des intempéries ont touché la ville du Cap, causant des inondations et des coupures d'électricités, selon les médias locaux. Le Centre de communication... 11.07.2024, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

afrique du sud

inondation

tempête

coupures d’électricité

La tempête qui a frappé la ville mercredi soir a fait des ravages dans toute la métropole, ont rapporté les médias locaux. Des rapports font état de routes inondées et obstruées et de coupures d'électricité, selon Sonica Lategan, porte-parole de la gestion des risques de catastrophes de la ville. Le Centre de communication d'urgence publique a enregistré 339 incidents entre 18 heures mercredi et 6 heures jeudi, dont plus de 40 % concernaient les impacts potentiels des intempéries.

afrique subsaharienne

afrique du sud

afrique subsaharienne, afrique du sud, inondation, tempête, coupures d’électricité