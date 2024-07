https://fr.sputniknews.africa/20240711/se-liberer-un-ministre-du-zimbabwe-sur-les-avantages-de-la-dedollarisation-1067463104.html

"Se libérer": un ministre du Zimbabwe sur les avantages de la dédollarisation

La dépendance au dollar entraîne des risques pour le Zimbabwe, qui doit plutôt s'appuyer sur son nouveau Zimbabwe Gold pour assurer sa souveraineté économique... 11.07.2024, Sputnik Afrique

Utiliser le Zimbabwe Gold (ZiG) comme monnaie légale renforcera la souveraineté économique et éliminera la dépendance aux devises étrangères, a écrit Nick Mangwana dans une tribune de The Herald.Le dollar peut faciliter les transactions, mais présente des "risques importants" pour les économies qui en dépendent fortement, a-t-il ajouté.Au contraire, depuis l'introduction du Zimbabwe Gold en avril, le pays a connu "d'énormes progrès économiques et une stabilisation de sa monnaie". Le ZiG, comme en témoigne son sigle est adossée au métal précieux.

