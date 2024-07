Plus de 57.000 œuvres: le Grand Musée égyptien deviendra "une icône des musées internationaux"

"Situé sur le plateau de Gizeh, à deux kilomètres des célèbres pyramides, le musée occupe une superficie de 500.000 mètres carrés. C'est le plus grand musée d'antiquités égyptiennes au monde qui dispose de plus de 57.000 artefacts provenant de toutes les régions de la Haute-Égypte et de la Basse-Égypte. Tous les objets ont été entièrement restaurés et installés à l'intérieur des salles d'exposition principales, dans la salle du pharaon Toutânkhamon, ainsi qu'à l'intérieur du grand hall et sur le grand escalier principal", a précisé le responsable.