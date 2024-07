https://fr.sputniknews.africa/20240711/moscou-fait-le-bilan-des-6-mois-de-sa-presidence-des-brics--1067460798.html

La Russie fait le bilan des 6 mois de sa présidence des BRICS

La Russie fait le bilan des 6 mois de sa présidence des BRICS

Sputnik Afrique

Alors que la Russie assure cette année la présidence tournante des BRICS, elle a tenu 48 événements au cours des 6 premiers mois de sa présidence, selon la... 11.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-11T17:53+0200

2024-07-11T17:53+0200

2024-07-11T18:13+0200

russie

brics

présidence

coopération

sommet

sergueï riabkov

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/0b/1067452604_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_8120cbe361012323fd4994f355a5f4e9.jpg

Au total, plus de 250 événements dans 11 régions de Russie sont programmés pour cette année. Le moment phare sera le XIVe Sommet des BRICS, qui se tiendra à Kazan, dans la république russe du Tatarstan, du 22 au 24 octobre."La présidence russe des BRICS est devenue une étape importante vers le renforcement de la coopération multilatérale et la formation d'un ordre mondial plus juste et plus durable, basé sur le respect mutuel et le droit souverain pour la formation d'un monde multipolaire", avance Anton Kobiakov, conseiller présidentiel, secrétaire exécutif du comité d'organisation de la présidence russe des BRICS.Les BRICS disposent "d’une culture particulière de dialogue, des relations ouvertes et de confiance", avance Sergueï Riabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères. "Cela aide nos pays à trouver un terrain d’entente et des solutions, même sur des questions difficiles", souligne ce sherpa de la Russie au sein des BRICS.Voici les priorités de la présidence russe:

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, brics, présidence, coopération, sommet, sergueï riabkov