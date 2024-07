Le groupement Ouest a occupé des positions plus avantageuses et frappé trois brigades ennemies. Les pertes ukrainiennes se chiffrent à 460 militaires. Deux véhicules blindés de transport de troupes M113 de fabrication américaine ont été détruits, ainsi qu'un obusier américain M198.

Le groupement Sud a amélioré sa situation le long de la ligne de front. L'armée de Kiev a perdu 700 hommes, mais aussi un canon automoteur britannique AS-90, un obusier américain M119 et deux obusiers L-119 fabriqués au Royaume-Uni. Un radar AN/TPQ-50 américain a aussi été anéanti.

Le groupement Est a ​​occupé des positions plus avantageuses et frappé deux brigades ennemies. Les forces ukrainiennes ont perdu 155 soldats, mais aussi un obusier britannique et un obusier M777 de 155 mm fabriqué aux États-Unis.