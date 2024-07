https://fr.sputniknews.africa/20240711/les-dirigeants-de-lotan-inquiets-sur-le-rapprochement-chine-russie-1067452923.html

Les dirigeants de l’Otan inquiets sur le rapprochement Chine-Russie

Les dirigeants de l’Otan inquiets sur le rapprochement Chine-Russie

Sputnik Afrique

Selon le texte de la déclaration finale, dévoilé le 10 juillet, l’Otan exprime ses "profondes préoccupations" vis-à-vis du "resserrement du partenariat... 11.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-11T10:36+0200

2024-07-11T10:36+0200

2024-07-11T10:36+0200

international

russie

ukraine

chine

états-unis

otan

sommet

joe biden

emmanuel macron

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/01/0c/1054398370_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_f2c3e3d88252f7d1f939a2645939a48f.jpg

Le deuxième jour du sommet de l’Otan à Washington et le message de l’Alliance à la Chine sont parmi les principaux sujets des médias mondiaux.New York Times: il y a un an, les dirigeants hésitaient à défier Pékin, en particulier des pays comme l'Allemagne, qui considèrait la Chine comme son marché le plus important pour ses voitures et produits de luxe.El Mundo: l'Otan souhaite que son 75e sommet reste dans les mémoires pour ses messages à la Chine. Washington Post: l'Alliance cherche à se rendre "résistant à l’impact" de Donald Trump, alors que ce dernier pourrait remporter la présidentielle américaine en novembre. Les dirigeants de l’Otan se méfient du scepticisme de Trump et de son imprévisibilité dans les relations avec l’Alliance. Le Point: pour les Présidents américain et français, "ce sommet tombe mal". Emmanuel Macron est arrivé à la réunion un jour plus tard que ses homologues et reste discret. Joe Biden tente de faire preuve d’énergie sous la pression des autres membres du parti.

russie

ukraine

chine

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, ukraine, chine, états-unis, otan, sommet, joe biden, emmanuel macron