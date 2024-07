https://fr.sputniknews.africa/20240711/le-president-de-la-chambre-haute-ethiopienne-salue-les-liens-parlementaires-avec-moscou--1067463849.html

Le président de la chambre haute éthiopienne salue les liens parlementaires avec Moscou

Le président de la chambre haute éthiopienne salue les liens parlementaires avec Moscou

Sputnik Afrique

La coopération parlementaire entre la Russie et l'Éthiopie, et plus largement les pays des BRICS, revêt beaucoup d'importance, a déclaré à Sputnik Afrique... 11.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-11T20:40+0200

2024-07-11T20:40+0200

2024-07-11T22:27+0200

international

éthiopie

diplomatie

parlement

russie

afrique subsaharienne

brics

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/0b/1067464373_0:6:3169:1789_1920x0_80_0_0_e35d4e4a2d1ff034a406f251f9b9d570.jpg

Les relations interparlementaires entre Moscou et Addis-Abeba sont au beau fixe, a expliqué ce jeudi 11 juillet à Sputnik Afrique Agegnehu Teshager, président de la Chambre de la Fédération éthiopienne, en marge du forum parlementaire des BRICS à Saint-Pétersbourg.Addis-Abeba et Moscou ont signé près de 22 accords dans les domaines de la défense, des mines et d'autres domaines comme l'éducation a-t-il souligné. Environ 14 d'entre eux ont déjà été ratifiés.

éthiopie

russie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, éthiopie, diplomatie, parlement, russie, afrique subsaharienne, brics, opinion