Ibrahim Traoré accuse la Côte d’Ivoire et le Bénin de vouloir "déstabiliser" le Burkina Faso

Ibrahim Traoré accuse la Côte d’Ivoire et le Bénin de vouloir "déstabiliser" le Burkina Faso

La Côte d’Ivoire abrite un "centre des opérations" pour "déstabiliser" le Burkina Faso, le Bénin accueille 2 bases françaises qui "forment des terroristes", a... 11.07.2024, Sputnik Afrique

"Nous n’avons rien contre le peuple ivoirien. Mais nous avons quelque chose contre ceux qui dirigent la Côte d’Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Il y a bel et bien à Abidjan, un centre des opérations pour déstabiliser notre pays", a déclaré le dirigeant burkinabè ce 11 juillet s'adressant à la Nation depuis le Palais des sports à Ouagadougou."Les preuves physiques" seront apportées dans les jours suivants, a-t-il indiqué.Ibrahim Traoré s’en est également pris au Bénin, qui selon lui abrite 2 "bases françaises dirigées contre nous". À ces endroits "des pistes de 3.000 mètres de long ont été aménagées, leurs avions atterrissent, des gens équipent et forment des terroristes". En juin, les autorités nigériennes ont également accusé le Bénin d’héberger les militaires français. Porto-Novo réfute les allégations.

