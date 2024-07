https://fr.sputniknews.africa/20240711/forum-futurologique-des-brics-le-paradigme-historique-occidental-remis-en-question-1067463437.html

Forum futurologique des BRICS: le paradigme historique occidental remis en question

Forum futurologique des BRICS: le paradigme historique occidental remis en question

Sputnik Afrique

Le Forum futurologique international des BRICS se déroule à Moscou. Il a rassemblé les représentants de 20 pays souhaitant discuter de la création du monde... 11.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-11T20:00+0200

2024-07-11T20:00+0200

2024-07-11T20:08+0200

brics

international

moscou

egypte

chine

russie

sergueï krikalev

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/18/1064274930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5f90b707c3a61f423ba0174fb2bed81.jpg

Le forum futurologique des BRICS placé sous le thème "Civilisation intelligente: connexions horizontales des organisations de la société civile, des universités et des entreprises innovantes des BRICS: la clé pour façonner un avenir commun", a réuni le 10 juillet plus de 500 participants de 20 pays à l'Université d'État des sciences humaines de Russie, à Moscou.Parmi les délégués au forum figurent les représentants du ministère russe de la Science et de l'Enseignement supérieur, des experts, des scientifiques, des représentants d'entreprises innovantes, d'universités, d'ONG de Russie, des BRICS, du Moyen-Orient et de l'espace post-soviétique.Monde multipolaireLors du forum, les participants ont souligné le caractère irréversible des changements en cours dans le monde et la nécessité d'un ordre mondial multipolaire fondé sur le respect mutuel des identités et des intérêts des États et des peuples.Il est nécessaire de créer des systèmes de notation pour évaluer le niveau de la société civile et l'état des droits de l'homme et de la démocratie, a estimé Valeri Fadeïev, conseiller du Président russe. Il a soutenu que le nouvel ordre mondial devrait prendre en compte les particularités de tous les pays et peuples de la planète.Club aérospatial des BRICSLes BRICS vont créer un Club aérospatial pour porter la coopération humanitaire entre les États membres des BRICS dans les secteurs de l'aviation et de l'espace à un nouveau niveau, a pour sa part annoncé Sergueï Krikalev, envoyé spécial du Président russe pour le partenariat international dans l'espace et ancien cosmonaute."Il ne devrait plus y avoir d'hégémonie, sous quelque forme que ce soit", a de son côté indiqué Santishree Dhulipudi Pandit, vice-chancelière de l'université Jawaharlal Nehru de New Delhi.Un groupe plus attrayant que le G20Wu Yuhua, président exécutif du Conseil chinois des entreprises à investissements étrangers SYIFA et du parc d'activités haute technologie de Shangjiang, a déclaré que les BRICS pourraient devenir le B20, beaucoup plus efficace et attrayant que le groupe des G20.Défis économiquesLe sous-sherpa égyptien des BRICS, Hazem Zaki, s'est concentré sur les défis auxquels sont confrontés les pays du groupe et les États du Sud. Selon lui, ces nations peuvent relever ces challenges en développant ensemble des technologies énergétiques, biologiques et autres.

moscou

egypte

chine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, international, moscou, egypte, chine, russie, sergueï krikalev