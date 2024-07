https://fr.sputniknews.africa/20240711/en-visite-a-dakar-un-haut-diplomate-russe-sentretient-avec-la-cheffe-de-la-diplomatie-senegalaise-1067458402.html

En visite à Dakar, un haut diplomate russe s’entretient avec la cheffe de la diplomatie sénégalaise

Sputnik Afrique

Le représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique s'est entretenu avec la ministre sénégalaise des Affaires étrangères... 11.07.2024, Sputnik Afrique

Voici les sujets au cœur des discussions entre Mikhaïl Bogdanov et Yassine Fall:Le renforcement ultérieur des liens russo-sénégalais. Un accent a été mis sur la coordination des positions de principe à l'ONU et sur d'autres plateformes multilatérales. L’intensification des partenariats commerciaux, économiques et d'investissement, ainsi que la mise en œuvre des projets communs prometteurs dans les domaines minier, énergétique et agricole."L'échange de vues sur les questions clés de l'agenda mondial et africain a été axé sur la consolidation des efforts de la Russie et du Sénégal en faveur de la formation d'un ordre mondial polycentrique plus équitable, sous la suprématie du droit international et des dispositions de la Charte des Nations Unies", selon le communiqué.️ Les deux pays partagent le même point de vue selon lequel les crises en Afrique doivent être résolues par des méthodes politiques et diplomatiques, "avec le rôle déterminant des Africains eux-mêmes".La promotion durable de l'interaction multiforme russo-africaine, en tenant compte des résultats du deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg en juillet 2023. De plus, le représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique a été reçu par Bassirou Diomaye Faye, chef d’État sénégalais.

Sputnik Afrique

