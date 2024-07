https://fr.sputniknews.africa/20240711/cest-vraiment-du-concret-le-niger-sest-tourne-vers-moscou-pour-ces-raisons-1067460511.html

"C'est vraiment du concret": le Niger s'est tourné vers Moscou pour ces raisons

La Russie apporte des résultats sur le terrain dans sa collaboration sécuritaire avec les États africains et le Niger a fait le bon choix en se tournant vers... 11.07.2024, Sputnik Afrique

La coopération sécuritaire avec la Russie porte ses fruits au Sahel, ayant notamment permis au Mali de lutter contre les terroristes et de reprendre la ville de Kidal, a déclaré à Sputnik Afrique Tchiroma Aissami membre du Réseau des Organisations pour la Transparence et l'Analyse Budgétaire (RROTAB).Modernisation de l'armée"C'est le pragmatisme"Contrairement à d'anciens partenaires, la Russie ne "vient pas avec condescendance et ne donne pas de leçons", mais laisse les pays africains déterminer leurs objectifs avant de les appuyer, estime Tchiroma Aissami.Aucun lien avec les terroristes contrairement à l'OtanDe plus, on n'a "jamais voir les mains de la Russie derrière les terroristes" ce qui n'est pas le cas pour d'autres pays avec lesquels" l'Afrique a essayé de collaborer pour lutter contre le terrorisme, de l'avis de M.Aissami.

