Viol, vol et agression: l'étrange aide-mémoire américain pour les JO de Paris

Viol, vol et agression: l'étrange aide-mémoire américain pour les JO de Paris

Une note publiée par le Département d’État américain donne quelques phrases en français qu'il juge les plus importantes pour les touristes et supporters se... 10.07.2024, Sputnik Afrique

Le Département d’État américain a publié une note en français et anglais, avec quelques phrases clés pour aider les touristes et supporters se rendant à Paris pour les prochains Jeux olympiques d'été qui commencent en juillet.À côté du classique "Parlez-vous anglais ?" ou "Je suis allergique aux crustacés", on retrouve des traductions beaucoup plus explicites, comme:Les médias français avaient signalé en avril des "défaillances" en matière de sécurité privée avait été relevée mi-avril, citant un compte-rendu d'une réunion du comité ministériel des Jeux olympiques de Paris.

international, sécurité, jeux olympiques, états-unis, paris