https://fr.sputniknews.africa/20240710/sommet-de-lotan-ambiance-dincertitude-politique--1067440702.html

Sommet de l’Otan: ambiance d’incertitude politique

Sommet de l’Otan: ambiance d’incertitude politique

Sputnik Afrique

Les dirigeants des 32 pays membres de l'Otan se réunissent à Washington du 9 au 11 juillet, à l’occasion du 75e anniversaire de la signature du traité de... 10.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-10T11:46+0200

2024-07-10T11:46+0200

2024-07-10T11:46+0200

international

otan

washington

médias

sommet

donald trump

joe biden

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/01/0c/1054398370_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_f2c3e3d88252f7d1f939a2645939a48f.jpg

Voici ce que rapportent les médias occidentaux sur cette première journée d’événement:Financial Times: l’Otan veut faire preuve de force et d'unité, mais le sommet a lieu dans un moment d'incertitude, sur fond d'éventuel retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et d'inquiétudes concernant l'état de Joe Biden. New York Times: les participants au sommet sont confrontés à une épreuve à laquelle ils ne s'attendaient pas: savoir s'ils peuvent maintenir leur énergie pour soutenir l'Ukraine à un moment où la confiance dans le principal fournisseur d'aide n'a jamais été aussi fragile. Politico: les pays de l’Otan préparent activement le retour de Donald Trump. L’Alliance augmente la production d'armes, consulte les conseillers de Trump et organise des réunions pour préparer le retour de l'ancien Président américain.

washington

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, otan, washington, médias, sommet, donald trump, joe biden