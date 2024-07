https://fr.sputniknews.africa/20240710/liran-propose-dunifier-les-systemes-de-paiement-des-brics-un-defi-a-la-domination-occidentale-1067447866.html

L'Iran propose d'unifier les systèmes de paiement des BRICS: un défi à la domination occidentale?

L'intégration des systèmes de paiement des BRICS proposé par l'Iran offrirait de nombreux avantages au groupe, lequel vise à offrir des alternatives à... 10.07.2024, Sputnik Afrique

Téhéran a proposé une initiative audacieuse pour les BRICS, s'inspirant de l'intégration réussie des systèmes de paiement Mir russe et Shetab iranien, a déclaré à Sputnik Afrique Alireza Mohammadi, analyste politique et économique iranien et fondateur du think tank House of Wisdom.L'analyste note que les économies occidentales n’ont pas réussi à offrir une alternative viable à l’ordre économique imposé par les États-Unis depuis la crise financière de 2008. Dans ce contexte, les pays africains peuvent tirer parti de partenariat avec les BRICS:Les pays occidentaux craignent d'ailleurs un changement de l’ordre économique mondial qui pourrait mettre à mal leur domination.

