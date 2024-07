https://fr.sputniknews.africa/20240710/le-senegal-compte-plus-de-18-millions-de-personnes-en-2023-selon-le-recensement-de-la-population-1067439166.html

Le Sénégal compte plus de 18 millions de personnes en 2023, selon le recensement de la population

La population est constituée à 98,9% par des individus de nationalité Sénégalaise. Entre 2013 et 2023, elle a augmenté de 2,9% par an, indiquent les données de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) présentées par son directeur général, Abdou Diouf.Sur cette population sénégalaise très jeune, 1 Sénégalais sur 2 a moins de 19 ans et 75% de la population est âgée de moins de 35 ans, selon l'ANSD.Les trois régions que sont Dakar, Thiès et Diourbel, abritent 45% de la population sénégalaise et près d’un sénégalais sur deux s’active dans l’agriculture (44,5%), selon le rapport.Le directeur général de l'ANSD a indiqué que les sénégalais sont majoritairement propriétaires de leur logement. En revanche, en milieu urbain, 55% des ménages sénégalais sont propriétaires de leur logement. À l’échelle nationale, 77,7% des ménages ont accès à l’électricité variable selon les régions mais plus fortement à Dakar, Thiès et Ziguinchor.S’exprimant lors de la cérémonie de restitution des résultats du RGPH-5, le ministre de l’Économie du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a relevé que le caractère jeune de la population sénégalaise devrait pousser les pouvoirs publics à davantage "capitaliser les dividendes de densité et de démographie".Cette perspective, selon lui, devrait permettre au pays de s’orienter vers "le renforcement du capital humain afin d’augmenter significativement la productivité".M. Sarr a précisé que les résultats issus de ce recensement ont permis "une meilleure connaissance de la structure de la population sénégalaise, de sa dynamique et de ses conditions de vie".Le Sénégal a organisé en 2023 le cinquième recensement de sa population après les éditions de 1976, 1988, 2002 et 2013.

