Le retrait du Mali, Burkina, Niger de la CEDEAO est "irrévocable"

C’est ce qu’affirme le ministre malien des Affaires étrangères en analysant les résultats du premier sommet entre les dirigeants des trois pays de l’AES. 10.07.2024, Sputnik Afrique

"Nos chefs d’État ont été très clairs à Niamey, en indiquant [lors du sommet de l’Alliance des États du Sahel qui s’est tenu le 6 juillet à Niamey] que le retrait des trois pays de la CEDEAO est irrévocable et a été fait sans délai. Nous devons cesser de regarder dans le rétroviseur", a déclaré Abdoulaye Diop le 8 juillet sur la chaine de l’ORTM.L’AES "n’est pas en opposition à qui que ce soit" et concentre ses efforts autour de la défense et la sécurité, l’intégration, la coordination des actions diplomatiques, selon lui. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont créé l’AES en septembre 2023. En janvier 2024, les trois États ont annoncé leur sortie de la CEDEAO. La démarche serait effective début 2025. La CEDEAO tente de faire revenir les pays de l'AES sur leur décision.

