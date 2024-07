https://fr.sputniknews.africa/20240710/le-parlement-burkinabe-adopte-la-loi-sur-la-cybersecurite-1067448838.html

Le parlement burkinabé adopte la loi sur la cybersécurité

Le parlement burkinabé adopte la loi sur la cybersécurité

10.07.2024

Les députés à l’Assemblée législative de Transition, le parlement monocaméral du Burkina Faso, a adopté à l’unanimité, le 9 juillet dernier, la loi sur la sécurité des systèmes d’information du pays, a annoncé le ministère burkinabè de la Transition digitale, des postes et des communications électroniques..Les services en ligne disposent de données sensibles qui sont "accessibles aux usagers mais aussi à des personnes malveillantes", a noté Aminata Zerbo--Sabané, ministre de la Transition digitale, qui a assisté à la séance au parlement au nom du gouvernement.La loi va permettre d’avoir un cadre règlementaire et législatif pour "mieux contrôler notre cyberespace, encadrer tous les fournisseurs et exploitants de notre Système d’information", a-t-elle noté.Ce texte renforce le rôle de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI), mise en place en 2013.

