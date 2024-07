https://fr.sputniknews.africa/20240710/la-libye-ouverte-a-une-adhesion-aux-brics-1067448144.html

La Libye ouverte à une adhésion aux BRICS

La Libye ouverte à une adhésion aux BRICS

Sputnik Afrique

Les BRICS, en tant qu'organisation économique qui profite à ses États membres, est une organisation qui intéresse la Libye, a expliqué à Sputnik le ministre de... 10.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-10T19:26+0200

2024-07-10T19:26+0200

2024-07-10T19:26+0200

international

brics

libye

adhésion

économie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/16/1061526485_0:3:3152:1776_1920x0_80_0_0_1ca2e3a73ee481921476e4632ab2e12d.jpg

La Libye serait prête à intégrer une organisation comme celle des BRICS et choisira le bon moment pour cela, a déclaré à Sputnik le ministre de l'Économie du gouvernement libyen d'unité nationale, Mohammed al-Huwaij.Les BRICS réunissaient initialement le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine et s'appelait BRIC. En 2011, l'Afrique du Sud a rejoint le groupe dont le nom a été transformé en BRICS. En 2024, cinq nouveaux membres ont adhéré aux BRICS: l'Arabie saoudite, l'Egypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran.Le 11 juillet, un forum parlementaire des BRICS s'ouvre à Saint-Pétesbourg. La Russie assure la présidence tournante du groupe en 2024.

libye

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, brics, libye, adhésion, économie