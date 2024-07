https://fr.sputniknews.africa/20240710/la-defense-russe-detruit-4-missiles-atacms-4-bombes-guidees-hammer-3-obus-himars-55-drones-1067442882.html

La Défense russe détruit 4 missiles ATACMS, 4 bombes guidées Hammer, 3 obus HIMARS, 55 drones

De plus, un entrepôt de munitions d'artillerie a été détruit en une journée, rapporte le ministère russe de la Défense. 10.07.2024, Sputnik Afrique

Autres points clés du bilan quotidien du ministère russe de la Défense:️Dans la zone de responsabilité du groupement Sud, les forces ukrainiennes ont perdu 600 militaires;️Le groupement Dniepr a détruit un entrepôt de munitions d'artillerie;️Le groupement Ouest a infligé une défaite à 5 brigades ennemies, dont la 12e brigade des forces spéciales Azov*. Les pertes ukrainiennes sont de 495 soldats et un char;️Dans la zone de responsabilité du groupement russe Centre, les forces ukrainiennes ont perdu 510 hommes;️Le groupement Nord a infligé une défaite à 6 brigades ennemies, les pertes ukrainiennes se sont élevées à 275 militaires; Le groupement Est a pris des positions plus avantageuses, Kiev a perdu 135 militaires. * reconnue comme terroriste et interdite en Russie

