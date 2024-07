https://fr.sputniknews.africa/20240710/ce-pays-africain-lance-un-plan-national-de-developpement-agricole-pour-718-millions-de-dollars-1067447035.html

Ce pays africain lance un plan national de développement agricole pour 718 millions de dollars

Ce pays africain lance un plan national de développement agricole pour 718 millions de dollars

Sputnik Afrique

Le Libéria prevoit d'investir plus de 700 millions dans le développement notamment des filières riz et manioc. 10.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-10T18:02+0200

2024-07-10T18:02+0200

2024-07-10T18:02+0200

afrique subsaharienne

liberia

agriculture

riz

sécurité alimentaire

alimentation

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/0d/1066048291_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0cf9d44ff4f281d5e3ac0d1b7730aeb6.jpg

Entré en vigueur ce 10 juillet, le nouveau plan est prévu pour durer 5 ans, selon le ministre de l’Agriculture. Le programme sera financé à hauteur de 40%, soit 287 millions de dollars, par des partenaires. Le secteur privé contribuera à hauteur de 30%, soit 215 millions de dollars, relate The New Dawn. Le reste proviendra de l’État et de la participation des petits exploitants agricoles. Les interventions prévues seront axées sur le développement des filières riz et manioc. Le cacao, le café, la noix de coco et l’hévéa figurent également dans le programme.

afrique subsaharienne

liberia

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, liberia, agriculture, riz, sécurité alimentaire, alimentation