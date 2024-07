https://fr.sputniknews.africa/20240710/au-niger-la-filiale-du-groupe-francais-orano-narrive-pas-a-exporter-luranium--1067440553.html

Au Niger, la filiale du groupe français Orano n’arrive pas à exporter l’uranium

Au Niger, la filiale du groupe français Orano n’arrive pas à exporter l’uranium

La filiale du groupe français Orano dit être en "grande difficulté financière" au Niger. La difficulté est liée à la fermeture de la frontière entre le Niger... 10.07.2024, Sputnik Afrique

Il s’agit de la mine d’uranium située dans la région d'Arlit, seule exploitée par Orano au Niger. Elle est gérée par Somaïr, coentreprise entre Orano Mining et l'État nigérien. L’uranium était habituellement transporté via le corridor terrestre au Bénin jusqu’au Port de Cotonou, relate RFI. La fermeture de la frontière fin juillet 2023 a stoppé ces exportations.750 tonnes de minerai, soit plus de la moitié de la production annuelle, sont actuellement stockées sans pouvoir être vendues. Somaïr est à la peine pour maintenir le paiement des salaires de ses 1.400 collaborateurs. L'achat et l'approvisionnement de réactifs pour le traitement du minerai dans l'usine sur place sont également bloqués.Orano a fait "une nouvelle proposition alternative aux autorités du Niger, pour trouver une solution d'exportation soit vers la France, soit vers la Namibie", mais les autorités nigériennes n'ont pas donné suite à ce stade.Le 20 juin le Niger a retiré à Orano le permis d'exploitation de l’important gisement d'uranium Imouraren, situé au nord d'Agadez.

