https://fr.sputniknews.africa/20240709/liran-est-pret-a-signer-un-accord-de-partenariat-strategique-global-avec-la-russie-1067431324.html

L'Iran est prêt à signer un accord de partenariat stratégique global avec la Russie

L'Iran est prêt à signer un accord de partenariat stratégique global avec la Russie

Sputnik Afrique

Le nouveau Président de la République islamique a fait cette déclaration lors d'un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. 09.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-09T13:31+0200

2024-07-09T13:31+0200

2024-07-09T13:31+0200

massoud pezeshkian

brics

russie

iran

international

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/06/1067397763_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_f49eeceb8b9a1e69cd79b7bedf856145.jpg

Selon Massoud Pezeshkian, la signature pourra avoir lieu lors du sommet des BRICS à Kazan en octobre.Auparavant, le chef du Kremlin a espéré que le nouveau Président iranien "contribuera à renforcer la coopération constructive" entre Moscou et Téhéran.À la veille de la présidentielle, son futur vainqueur avait assuré, dans une interview avec Sputnik, qu'il était pour lui prioritaire d'approfondir et d'élargir les relations avec la Russie et la Chine."Nous allons bien sûr poursuivre nos efforts pour élargir l’interaction avec la Fédération de Russie à tous les niveaux –bilatéral, régional et international", a alors déclaré M.Pezeshkian.

russie

iran

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

massoud pezeshkian, brics, russie, iran, international