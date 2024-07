https://fr.sputniknews.africa/20240709/le-nigeria-veut-developper-le-nigerium-sa-propre-blockchain-1067434912.html

Le Nigéria veut développer le "Nigerium", sa propre blockchain

Le Nigéria veut développer le "Nigerium", sa propre blockchain

Sputnik Afrique

Aspirant à la souveraineté numérique, Abuja a annoncé ce projet de blockchain parrainé par la National information technology development agency (NITDA). 09.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-09T16:27+0200

2024-07-09T16:27+0200

2024-07-09T16:27+0200

nigeria

afrique subsaharienne

blockchain

cryptomonnaie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/09/1067432410_0:1231:2048:2383_1920x0_80_0_0_82b1df2ba509e176ad97baf623210bf3.jpg

Le directeur général de la NITDA, Kachifu Abdullahi, espère que la blockchain améliorera la sécurité nationale et la sûreté des données des citoyens. Car les cryptomonnaies et les technologies blockchain sont de plus en plus populaires en Afrique, mais les plus prisées sont développées et contrôlées par des entités étrangères.“Les intérêts de ces développeurs étrangers ne sont pas toujours alignés avec ceux du Nigéria”, a indiqué M. Abdullahi lors d’une rencontre avec des délégués de l’École de droit de l’Université de Hertfordshire.L'initiative prévoit une collaboration étroite entre le secteur privé et le secteur public nigérian, selon lui.

nigeria

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

nigeria, afrique subsaharienne, blockchain, cryptomonnaie