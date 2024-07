https://fr.sputniknews.africa/20240709/laccolade-entre-modi-et-poutine-marque-lechec-de-lisolement-de-moscou-constate-bloomberg-1067436490.html

"L'accolade entre Modi et Poutine marque l'échec de l'isolement de Moscou", constate Bloomberg

"Alors que les dirigeants de l'Otan se réunissent dans la capitale américaine dans l'espoir de créer un front uni contre la Russie, le Premier ministre indien... 09.07.2024, Sputnik Afrique

Le voyage de Modi fait suite à l'accueil en Russie des ministres des Affaires étrangères des BRICS, un groupe en pleine expansion, rappelle l'auteur. Il intervient à peine une semaine après la rencontre entre Poutine et Xi Jinping au Kazakhstan, où les deux dirigeants ont estimé que les relations russo-chinoises traversaient "la meilleure période de l'histoire".La relation entre l’Inde et la Russie est sans doute "la pilule la plus amère à avaler pour Washington". Les diplomates américains ont d'ailleurs déployé de grands efforts "pour faire de l’Inde un rempart contre la Chine".L’incapacité de Washington à se séparer de l’Inde est en partie due à des raisons historiques, suppose Bloomberg. Les liens étroits de New Delhi avec la Russie remontent en effet à la guerre froide et à l’adhésion de l’Inde au mouvement des non-alignés.

