Vladimir Poutine et le Premier ministre indien Modi mènent des négociations à Moscou - vidéo

Les 8 et 9 juillet, le Premier ministre indien est en visite officielle en Russie. Le Président russe Vladimir Poutine et Modi tiennent des négociations ce mardi dans un format étroit et élargi. Cependant, ils ne feront pas de déclarations à la presse, comme l'a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.