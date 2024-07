https://fr.sputniknews.africa/20240708/niger-le-depart-des-soldats-americains-de-la-base-de-niamey-est-acheve-1067415990.html

Le départ des soldats américains de la base nigérienne de Niamey est achevé

Le départ des soldats américains de la base nigérienne de Niamey est achevé

Sputnik Afrique

Le départ des soldats américains de la base de Niamey au Niger est terminé et sera suivi d'ici le 15 septembre par celui des forces basées à Agadez (nord)... 08.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-08T08:05+0200

2024-07-08T08:05+0200

2024-07-08T11:00+0200

niger

états-unis

niamey

sahel

afrique subsaharienne

militaires

militaires américains

base militaire

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104305/53/1043055376_0:404:4032:2672_1920x0_80_0_0_78e0497810b903a0f67de2802754630c.jpg

"Grâce à une coopération et une communication efficaces entre les forces armées nigériennes et américaines cette opération s'est achevée avant la date prévue et sans aucune complication", ajoute le texte.Un dernier vol avec les soldats de la base de Niamey devait décoller à 23h locales (22h GMT).Les forces américaines au Niger étaient estimées à 950 éléments au total.Six aéronefs - deux hélicoptères Raptor et quatre drones - ainsi que 1.593 tonnes de matériel ont décollé du Niger depuis mai.

niger

états-unis

niamey

sahel

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

niger, états-unis, niamey, sahel, afrique subsaharienne, militaires, militaires américains, base militaire