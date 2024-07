https://fr.sputniknews.africa/20240708/le-nouveau-parlement-francais-aura-une-difficulte-de-maintenir-la-cohesion-sur-la-russie-1067422353.html

Le nouveau parlement français "aura une difficulté de maintenir la cohésion" sur la Russie

Les divergences à l'égard du conflit ukrainien sont susceptibles de provoquer "une fracture au sein du Front populaire", alliance de la gauche ayant remporté... 08.07.2024, Sputnik Afrique

Selon lui, La France Insoumise, qui prône une attitude modérée dans le soutien de Kiev, pourrait "repartir dans l'opposition" face notamment au Parti socialiste.Le Rassemblement national, arrivé troisième au terme du second tour, "s'oppose à l'envoi de troupes en Ukraine et est plus favorable à une espèce d'approche plus mesurée et ouverte à la discussion avec la Russie", rappelle-t-il.Dans ce contexte, M.Asselineau estime que les résultats des législatives "donnent de vains espoirs à une partie de la population". Il est donc possible "que ça se traduise par un des troubles plus chroniques en France".

