Un monstre des marais vieux de 280 millions d’années a été découvert en Namibie

Des chercheurs en Namibie ont récemment mis au jour des fossiles d’une énorme créature des marais, Gaiasia jennyae. Cette découverte offre un nouvel aperçu de... 07.07.2024, Sputnik Afrique

Les restes de ces bestioles antédiluviennes ont été découverts dans le nord-ouest du pays. Il s'agit de fragments du crâne et de la colonne vertébrale appartenant à quatre individus distincts.Doté d’un crâne en forme de siège de toilette de 60 centimètres de long, le prédateur avait des mâchoires imbriquées pour chasser ses proies.Gaiasia jennyae est classé parmi les vertébrés avec des caractères intermédiaires entre les poissons et les premiers tétrapodes. À cette époque, ils possédaient encore des caractéristiques de créatures aquatiques, telles que des branchies.De plus, il était associé à des organismes disparus 40 millions d’années plus tôt. Cela met en évidence la diversité des formes de vie qui existaient dans les régions les plus méridionales du supercontinent Gondwana.

