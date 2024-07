https://fr.sputniknews.africa/20240707/les-legislatives-en-france-ne-ressemblent-pas-beaucoup-a-la-democratie-selon-moscou-1067408540.html

Les législatives en France "ne ressemblent pas beaucoup à la démocratie", selon Moscou

Les élections législatives en France "ne ressemblent pas beaucoup à la démocratie", a déclaré ce 7 juillet le ministre russe des Affaires étrangères 07.07.2024, Sputnik Afrique

Ce second tour est conçu pour manipuler la volonté des électeurs, a ajouté Sergueï Lavrov. Il a fait valoir le fait que certains candidats peuvent se retirer:Enfin, si les résultats du premier tour étaient utilisés pour former l'assemblée française, des changements très sérieux se produiraient en France, a ajouté le ministre.Vote sur fond de perte de la popularité de Macron C'est un scrutin historique dont le Rassemblement national (RN) pourrait sortir grand gagnant. Il n'est pas cependant certain qu'il puisse obtenir la majorité absolue à l'Assemblée et ainsi former un gouvernement. Lors du premier tour, les Français ont placé le RN de Jordan Bardella et Marine Le Pen avec ses alliés largement en tête (33,15%), devant l'alliance de gauche (27,99%). Le camp présidentiel n'a quant à lui recueilli que 20% des votes.En cas de victoire du RN, un gouvernement issu de l'extrême-droite serait une première en France depuis la Seconde Guerre mondiale.

