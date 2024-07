Législatives en France: le vote pour le second tour commence

Législatives en France: le vote pour le second tour commence

Second tour des législatives en France

C'est un scrutin historique dont le Rassemblement national (RN) pourrait sortir grand gagnant sur fond de perte de popularité de la coalition de Macron. Il n'est pas cependant certain qu'il puisse obtenir la majorité absolue à l'Assemblée et ainsi former un gouvernement.