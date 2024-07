https://fr.sputniknews.africa/20240707/le-mali-a-inaugure-samedi-un-centre-de-securisation-a-la-frontiere-avec-la-guinee-1067410354.html

Le Mali a inauguré samedi un centre de sécurisation à la frontière avec la Guinée

Le centre, construit sur 5 hectares à Kourémalé, a coûté plus de 3 milliards de francs CFA (près de 5 millions de dollars US). Kourémalé se trouve sur l’axe... 07.07.2024, Sputnik Afrique

Le nouveau centre est ainsi destiné à mieux équiper les forces de sécurité et à améliorer leurs performances respectives en matière d’interopérabilité, selon les autorités maliennes.Il a été réalisé avec le concours de la Mission de soutien aux capacités de sécurité intérieure maliennes (Eucap Sahel Mali) et de la Délégation de l’Union européenne au Mali.Cependant, l’activité de l’Eucap Sahel fait l’objet de critiques. À titre d’exemple, plusieurs de ses stocks d’armes ont été inspectés au Niger en février et en mars derniers, mais se sont avérés être composés d'éléments qui ne figuraient pas sur la liste des armes introduites régulièrement dans le pays par l'Eucap Sahel. Plus tôt, en décembre 2023, les autorités nigériennes ont annoncé la fin de cette mission, lui donnant 6 mois pour quitter le Niger.

